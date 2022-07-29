محافظ الإسماعيلية يُهنئ أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة

الإسماعيلية - صبرى غانم

حرص اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على تقديم التهنئة لأوائل محافظة الإسماعيلية في نتيجة الثانوية الأزهرية، عقب إعلان النتائج، متمنيًا لهم دوام التفوق.

وكانت الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية برئاسة الشيخ وحيد عايش، قد أعلنت عن نتيجة أوائل الثانوية الأزهرية بالمحافظة، حيث حصد الطلاب 9 مراكز كما حصلت الطالبات على 3 مراكز متفوقة.

وجاءت النتيجة كالتالى:

- أولا القسم العلمي الطالب إبراهيم محمد منتصر محمد مركز أول معهد بنين التل الكبير مجموع 644 درجة بنسبة 99.8% والطالب علي محمد عبد القوى أحمد مركز ثان معهد بنين آل نوح النموذجي مجموع 637 درجة بنسبة 98% و الطالب عمر محمد عبدالفتاح الديبكي مركز ثالث معهد بنين آل نوح النموذجي مجموع 635 درجة بنسبة 87.76% وإبراهيم السيد رمضان حسيني مركز رابع معهد بنين التل الكبير مجموع 633 درجة بنسبة 97.38% وأحمد حسن غريب حسن مركز خامس معهد بنين التل الكبير مجموع 632 درجة بنسبة 97.23% والطالب يوسف عبدالله جابر عبد الموجود مركز خامس مكرر معهد بنين التل الكبير مجموع 632درجة بنسبة 97.23%.

- ثانيًا القسم الأدبي:- الطالب محمد ناصر عطية محمد مركز أول معهد بنين محمد جبر بالقصاصين و التابع لإدارة التل الكبير الأزهرية مجموع 613 درجة بنسبة 97.30% و الطالب محمد عبدالعزيز عبدالرحمن خليل مركز ثان معهد بنين المنشية والتابع لإدارة أبو صوير التعليمية الأزهرية مجموع 599 درجة بنسبة 95.8% والطالبة سمية عبدالله عبد العزيز محمود مركز ثالث معهد فتيات العوايضة التابع لإدارة التل الكبير الأزهرية مجموع 587 درجة بنسبة 93.17% والطالبة ضحى علي سعد عبدالرحمن مركز ثالث مكرر معهد فتيات عين بمجموع 587 درجة بنسبة 93.17% والطالبة زهراء ناصر محمد ناصر مركز خامس معهد فتيات عين غصين مجموع 584 درجة بنسبة 92.70% .