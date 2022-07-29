محافظ الإسكندرية يستقبل قبطان السفينة اليونانية "ايكاريا" خلال زياته المدينة

وخلال اللقاء؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته باستقبال الوفد على أرض الإسكندرية، مشيدًا بالعلاقات الجيدة التي تجمع البلدين في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأكد الشريف أن المحافظة على أتم الاستعداد لتسهيل زيارة الوفد الأماكن السياحية والأثرية بالإسكندرية.

من جانبه؛ أكد الوفد اليوناني على قوة العلاقات بين الجانبين، وذلك للتشابه الكبير بين ثقافه وحضاره البلدين. وأعربوا عن سعادتهم بوجودهم علي أرض الإسكندرية.

وأضاف الوفد أنهم حريصين علي زيارة الأماكن الأثرية في الإسكندرية خلال زيارتهم القصيرة.