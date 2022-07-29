ما هي الجرعات الموصى بها من الميلاتونين لتخفيف الأرق؟

كتب - حسام الشقويرى

الميلاتونين هو هرمون ينتجه الجسم يساعد على النوم ليلاً، و يأتي أيضًا في مكمل غذائي بدون وصفة طبية للنوم للبالغين والأطفال مثل الحبوب أو الكريمات أو، وإذا كنت تستخدمه لفترات قصيرة ، فيجب أن يكون الميلاتونين آمنًا، وفقا لما نشره موقع WebMD

وحتى الآن ، لم يتوصل الخبراء إلى جرعة محددة أو توقيت معين للمكملات الغذائية لتخفيف الأرق ، و تبحث العديد من الدراسات في جرعات من 0.1 إلى 10 ملليجرام من الميلاتونين، و لكن الأطباء يعتقدون أن 2 إلى 3 ملليجرام عادة ما تكون كمية جيدة للبدء بها، وللبالغين يمكن عادةً تناول ما يصل إلى 8 ملليجرام يوميًا لمدة 6 أشهر تقريبًا، و للأطفال يقترح الخبراء حوالي 3 ملليجرام يوميًا لمدة 3 أشهر.

ومن الصعب تحديد كمية الميلاتونين التي يجب أن يتناولها كل شخص بالضبط، و قد يتفاعل جسم كل شخص بشكل مختلف مع المكمل بناءً على:

السن

الجنس

مشاكل النوم

الظروف الصحية

توقيت تناول الميلاتونين

ووجدت الدراسات أيضًا أن منتجات المساعدة على النوم قد تحتوي على كمية الميلاتونين المدرجة أو أكثر، ووجد الخبراء أن بعض المكملات الغذائية قد تحتوي على أقل من 83٪ إلى أكثر من 478٪ مما هو مدرج على ملصق الزجاجة.

ما هي أعراض جرعة زائدة من الميلاتونين؟

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الميلاتونين إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها، لكن من النادر جدًا أن تتسبب جرعة زائدة من المكمل الغذائي في الوفاة وتشمل الآثار الجانبية الشائعة للميلاتونين ما يلي:

صداع الراس

غثيان

النعاس

إذا كنت تتناول الكثير من الميلاتونين ، فقد تكون لديك أعراض أقل شيوعًا. وتشمل هذه:

اكتئاب قصير الأمد

قلق خفيف

الارتعاش

تقلصات المعدة

التهيج

قدرة أقل على الانتباه

الارتباك

انخفاض شديد في ضغط الدم

ويمكن أن يؤثر الميلاتونين على القلب والأوعية الدموية والجهاز الجلدي والجهاز العصبي المركزي، و إذا كانت لديك حالة تتعلق بواحد أو أكثر من هذه ، فقد تكون عرضة لخطر الآثار الجانبية الأخرى إذا كنت تتناول الميلاتونين.