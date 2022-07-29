لتحسين حالتك المزاجية جرب العلاج بالألوان.. الأحمر هيقوى قلبك

كتبت إيناس البنا

استُخدمت الألوان لفترة طويلة كوسيلة لإجراء العلاج للتخفيف من حدة العلاج الجسدي والصحة النفسية، الذى يُعرف أيضًا باسم العلاج بالألوان ،العلاج بالألوان ويعتبر أيضًا علاجًا بالطب البديل لعلاج مختلف الاأمراض.

ما هو العلم وراء العلاج بالألوان؟

يقول العلماء إن الألوان لها آثار بيولوجية ونفسية على الناس وتساعد في علاج الحالات الجسدية من خلال تعزيز الصحة العقلية، على سبيل المثال ، تقدم المنتجعات الصحية اليوم حمامات البخار المعالجة بالألوان لعلاج عدة أنواع من آلام الجسم.

يمكن للضيوف في الساونا أيضًا اختيار الضوء الأزرق للشعور بالهدوء والاسترخاء والضوء الوردي لإزالة السموم.

وفقا لموقع " webmd"، يستخدم العديد من علماء النفس والأطباء النفسيين ورش عمل العلاج بالألوان للمساعدة في العلاج القلق والكآبة وحالات نوبات الهلع وأنواع كثيرة من الاضطرابات.

تساعد الأضواء الملونة أيضًا في تغيير خلايا الدماغ بحيث تجعلك متيقظًا ومنتبهًا وتخفيف الحالة المزاجية العامة.

كيف تستخدم الألوان لتخفيف الألم؟

وفقًا للممارسين الصحيين، يمكن أن يكون للألوان تأثير إيجابي في علاج الصداع النصفي والصداع المزمن. يقترح الأطباء أن المشي لمدة ساعة أو حتى الجلوس في الريف بين الأشجار والعشب يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن.

يقول العلماء إن المساحات الخضراء الطبيعية هي نوع من العلاج يمكن أن يحل محل الأدوية في المستقبل، وأشارت بعض النتائج المبكرة في دراسات مختلفة أيضًا إلى أن الأطوال الموجية الخضراء تقلل الألم الحاد والمزمن.

كيف يرتبط كل لون بمنطقة من الجسم

يعتقد ممارسو العلاج بالألوان أن لكل لون علاقة خاصة بمنطقة من الجسم:

الأحمر:

كونه لون الطاقة والحيوية ، فإن اللون الأحمر يرتبط بالدورة الدموية والتنفس، يساعد في تنظيم ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب ونشاطه.

الأصفر:



يشير اللون الأصفر إلى السطوع ويقوي الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي والجهاز العصبي، كما أنه يساعد في علاج مشاكل التنفس والأمراض ذات الصلة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وما إلى ذلك.

الأزرق:



لون الهدوء والاسترخاء وسلام، يساعد في تخفيف الحمى والبرد والسعال والصداع.

الأرجواني والنيلي:



هذه الألوان مفيدة للعينين والأذنين والأنف وتساعد على استرخاء العضلات وتهدئة الجهاز العصبي.