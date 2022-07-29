كولومبيا تعيد فرض ارتداء الكمامة بسبب زيادة حالات الإصابة بكورونا

فاطمة شوقى

قالت وزارة الصحة في كولومبيا إنه تم إعادة الاستخدام الإلزامى للكمامات، وذلك بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقالت الوزارة الكولومبية إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن سنتين، في المؤسسات الصحية ودور رعاية المسنين ووسائل النقل العام ومحطات النقل الجماعى، ومحطات النقل البحرى والنهرىن عليهم ارتداء الكمامة مجددا بغض النظر عن تلقيهم التطعيم.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب استخدامها من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة تؤدي إلى تقليل المناعة، والذين لم يتم تطعيمهم أو عند زيارة الأشخاص المعرضين لخطر كبير، مثل الأطفال حديثي الولادة وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة.

وأكدت أنه سيكون استخدام الكمامة مطلوبًا أيضًا في الأماكن المغلقة، والمناطق الحضرية المحددة في كل دائرة وفي البلديات التي تحتوي على تغطية تطعيمية بمخطط كامل أقل من 70%.

وتمر كولومبيا بخامس ذروتها من إصابات كورونا، مع ما يزيد قليلاً عن 96 ألف حالة خلال الشهر الماضي، في المجموع، تراكمت في البلاد 6.25 مليون حالة و140 ألف حالة وفاة، وفقًا للأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

وأوضحت كلوديا كويلار، مديرة علم الأوبئة والديموغرافيا بوزارة الصحة، "على الرغم من أننا لسنا في هذا الوقت في إعلان طارئ، فإن هذا لا يعني أن الوباء قد انتهى، ولا يزال الفيروس بيننا".