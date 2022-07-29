وقال إيجور - حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الجمعة، إن صاروخين ضربا المدينة في حوالي الساعة الرابعة و9 دقائق من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن أحدهما ضرب منزلا مؤلفا من طابقين، فيما ضرب الأخر مدرسة.

وأضاف عمدة المدينة أنه لم ترد أى تقارير عن وقوع ضحايا أو قتلى حتى الآن جراء القصف، مضيفا أن خدمات الطوارئ الحكومية تعمل بالفعل هناك حيث تحاول فرز الحطام بحثا عن أشخاص تحته.