اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 12:40 م
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ضبط ديلر الاستروكس بالسلام في حملة أمنية

الجمعة، 29 يوليه 2022 12:13 م
ضبط ديلر الاستروكس بالسلام في حملة أمنية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من المواد المخدر وسلاح نارى، بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
 
أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (فرد خرطوش - كمية من مخدر الأستروكس-  مبلغ مالى- هاتف محمول) بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

مخدرات

حملات امنيه

اخبار الحوادث



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