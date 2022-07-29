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"شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 29 يوليه 2022 09:00 ص
"شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق".. موضوع خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق"، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة في وقت سابق، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.
 
ونشرت وزارة الأوقاف، في وقت سابق ترجمة خطبة الجمعة اليوم بعدة لغات بالإضافة إلى لغة الإشارة ضمن خطتها لنشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا، وأكدت وزارة الأوقاف، أن ترجمة خطبة الجمعة يأتي فى إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.
 
ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني موضوعات خطب شهر محرم 1444 هـ، حيث حددت عنوان موضوع خطبة الجمعة الأولى: 5 أغسطس بعنوان "دروس من الهجرة النبوية"، والجمعة الثانية 12 أغسطس "المسجد مكانته وآدابه ودوره في المجتمع"، فيما حددت موضوع الجمعة الثالثة 19 أغسطس بعنوان "الآيات الكونية في القرآن الكريم"، والجمعة الرابعة 26 أغسطس بعنوان " أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم".
 

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