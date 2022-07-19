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"الآيات الكونية فى القرآن" أبرزها.. الأوقاف تحدد موضوعات خطب الجمعة لشهر محرم

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:06 م
"الآيات الكونية فى القرآن" أبرزها.. الأوقاف تحدد موضوعات خطب الجمعة لشهر محرم وزارة الأوقاف -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني موضوعات خطب شهر محرم 1444 هـ، حيث حددت عنوان موضوع خطبة الجمعة الأولى: 5 أغسطس بعنوان "دروس من الهجرة النبوية"، والجمعة الثانية 12 أغسطس "المسجد مكانته وآدابه ودوره في المجتمع". 
 
فيما حددت موضوع الجمعة الثالثة 19 أغسطس بعنوان "الآيات الكونية في القرآن الكريم"، والجمعة الرابعة 26 أغسطس بعنوان " أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن الكريم".
 
ويؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان "الجار مفهومه وحقوقه"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مشددة على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة. 

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