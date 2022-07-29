وقال خوسنولين، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة: "نحن وضعنا خطة لتطوير ماريوبول في غضون ثلاث سنوات لإعادة إعمار المدينة بالكامل".

وأضاف خوسنولين: " من بين الأشياء الجديدة، قمنا بتغيير حدود الخطة إلى حد ما، ونقترح تضمين المطار فيها، حيث بدأنا حاليا في ترميمه".

وأوضح أن الخطة تتضمن أيضا إنشاء بنية تحتية جديدة تماما للنقل، حيث نريد استخدام السكك الحديدية واستعادة كل حركة مرور الترام .

