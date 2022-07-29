رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئا برأس السنة الهجرية: نصلى للخير والنماء لبلادنا

كتب ـ محمد الأحمدى

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر وكبار رجال الدولة بعيد رأس السنة الهجرية، مصليًا أن يمنح الله مصر الخير والنماء والبركة في العام الجديد.

وأكد رئيس الأساقفة في بيان له اليوم الجمعة، على العلاقة الطيبة التي تجمع الكنيسة الأسقفية بالمؤسسات الإسلامية في مصر، وكذلك روح المحبة والتعاون والعمل المشترك التي تربطه بكافة القيادات الإسلامية.

واختتم رئيس الأساقفة: يجب أن يواصل شعب مصر الالتفاف خلف قيادته الحكيمة لجنى ثمار التنمية، ونسأل الله أن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.