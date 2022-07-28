الكنيسة الأسقفية تكرم قيادات العمل التطوعى بالإسكندرية

كتب: محمد الأحمدى

نظمت الكنيسة الأسقفية بالإسكندرية بالشراكة مع مركز أركان الثقافى التابع لها حفل تكريم لخريجي مركز الابداع و قيادات المجتمع المدني السكندرى و متطوعى الجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع بحضور القس ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس بالمنشية وذلك ترامنا مع العيد القومى لمحافظة الإسكندرية.

وتضمن الحفل توزيع الجوائز على الناشطين و متطوعى المجتمع المدني و من الرابطة النوبية بالإسكندرية و مؤسسة الحرية لخدمة الأحداث.

ومن جانبه قال القس ديفيد عزيز إن الكنيسة تعتز بالدور الذي قدمه النشطاء والعاملين بالجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع السكندري ولمساعدة الدولة في إتمام خططها التنموية مؤكدًا على إيمان الكنيسة بدورها الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع الخدمة الروحية.

وشارك فى حفل التكريم النائبة إحسان شوقي والدكتور طارق عبد الرحمن جمال وكيل وزارة التضامن الاسبق والمستشار هشام شبيطه مدير مركز مصر الدولى للتدريب والاستشارات.