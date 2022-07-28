اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الأسقفية تكرم قيادات العمل التطوعى بالإسكندرية

الخميس، 28 يوليه 2022 11:45 ص
الكنيسة الأسقفية تكرم قيادات العمل التطوعى بالإسكندرية الكنيسة الأسقفية تكرم قيادات العمل التطوعى بالإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت الكنيسة الأسقفية بالإسكندرية بالشراكة مع مركز أركان الثقافى التابع لها حفل تكريم لخريجي مركز الابداع و قيادات المجتمع المدني السكندرى و متطوعى الجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع بحضور القس ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس بالمنشية وذلك ترامنا مع العيد القومى لمحافظة الإسكندرية.

وتضمن الحفل توزيع الجوائز على الناشطين و متطوعى المجتمع المدني و من الرابطة النوبية بالإسكندرية و مؤسسة الحرية لخدمة الأحداث.

ومن جانبه قال القس ديفيد عزيز إن الكنيسة تعتز بالدور الذي قدمه النشطاء والعاملين بالجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع السكندري ولمساعدة الدولة في إتمام خططها التنموية مؤكدًا على إيمان الكنيسة بدورها الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع الخدمة الروحية.

وشارك فى حفل التكريم  النائبة إحسان شوقي والدكتور طارق عبد الرحمن جمال وكيل وزارة التضامن  الاسبق والمستشار  هشام  شبيطه مدير مركز مصر الدولى للتدريب والاستشارات.


الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

الجمعيات الاهليه

متطوعى المجتمع المدنى



الموضوعات المتعلقة

لجنة المرأة بالكنيسة الأسقفية تختتم سيمنار القيادة لزوجات القسوس والقادة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:54 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ جموع المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

الجمعة، 22 يوليه 2022 12:00 م

مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية ينظم محاضرة "الذكاء العاطفى" السبت

الخميس، 21 يوليه 2022 12:14 م

الجانب الآخر للكنيسة الأسقفية.. دعم وتمكين المجموعات الأكثر فقراً وتهميشًا عبر مؤسسة الرعاية الأسقفية.. وإقامة خدمات للمساجين وزيارة مرة أسبوعيا.. وخدمة الصم والبكم منذ 1982.. وتقديم خدمات للمهاجرين واللاجئين

الجمعة، 15 يوليه 2022 06:00 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يرسم شماسًا بالإسكندرية ويمنح ترخيصًا لأربعة خدام جدد

الإثنين، 11 يوليه 2022 05:39 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى

الخميس، 07 يوليه 2022 11:21 ص

رئيس الكنيسة الأسقفية يختتم جولة ناجحة بالكنائس الأنجليكانية بالجزائر

الإثنين، 04 يوليه 2022 12:29 م

الكنيسة الأسقفية تطلق سلسلة مبادرات بيئية استعدادا لمؤتمر المناخ Cop27

الأحد، 03 يوليه 2022 11:45 ص

رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئًا بـ 30 يونيو: ثورة مجيدة لشعب عظيم

الخميس، 30 يونيو 2022 10:22 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة