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حبس سيدة بتهمة سرقة المجوهرات بأسلوب المغافلة في منطقة الصاغة

الجمعة، 29 يوليه 2022 09:38 م
حبس سيدة بتهمة سرقة المجوهرات بأسلوب المغافلة في منطقة الصاغة كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الجمالية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وعرضها للبيع فى منطقة "الصاغة".

 

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط إحدى السيدات بالقاهرة، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية بأسلوب "المغافلة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية على أحد محال المشغولات الذهبية بدائرة القسم.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.. وبحوزتها (مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر") بمناقشتها عن مصدرها اعترفت بسرقتها من (إحدى السيدات) بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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