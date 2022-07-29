جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم ١ بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفه لقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط الشركة المصرية العالمية للطيران، اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب مصري قادم من الكويت، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضريبة أو رسوم جمركية أو أية ممنوعات أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد سيد مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات متماثلة .

قام محمد حميدة مدير الجمرك بتكليف محمد أمين العيسوى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، وحسام عبد المجيد مأمور الجمرك، بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ٢٣ هاتف محمول ماركة آيفون ١٣ و٢٠ هاتف محمول ماركة أوبو، بإجمالي ٤٣ هاتف محمول مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب برقم 31 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.