جراحة ناجحة لإنقاذ ساق شاب من البتر بمستشفى حورس فى مدينة أرمنت غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن إنقاذ ساق شاب من البتر بمستشفى حورس التخصصي في أرمنت بالأقصر، وذلك بعد إصابته بكسر مفتوح مضاعف مفتت بالفخد، وكسر مفتوح مضاعف بالساق، وكسر بمفصل الكاحل وتهتك بعضلات وأنسجة الساق، مع اشتباه بقطع شرايين وأوردة الساق نتيجة تعرضه لحادث سير.



وأضاف الدكتور أحمد شفيق، فى بيان صحفى، أنه استقبلت طوارئ مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت بالأقصر شاب تعرض لحادث سير أليم، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابته بعدة كسور فى الفخذ والساق ومفصل الكاحل، وتم على الفور التنسيق بين قسمي جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية لإجراء إستكشاف شرايين وأوردة الساق وإجراء عملية لتثبيت الكسور بواسطة مثبتات خارجية.



وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه خرج المريض بحالة صحية جيدة مع تحديد مواعيد المتابعة بالعيادات الخارجية وقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، وقام بإجراء العملية كلاً من الدكتور منتصر حسين شرقاوي إستشاري جراحة العظام ورئيس قسم جراحة العظام بالمستشفي، والدكتور هاني مصري استشاري جراحة العظام، والدكتور محمد السيد أنور طبيب جراحة العظام، والدكتور محمد عبد الخالق أخصائي الأوعية الدموية، والدكتور أحمد أبو الحسن أخصائي تخدير، والدكتور حسين علي محمد أخصائي تخدير، وبمشاركة مميزة من تمريض العمليات مصطفي محمد أحمد تمريض عمليات، ونجلاء أحمد محمد فني تخدير، وأحمد عطا محمود فني أشعة.



وشدد الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يمكن الحجز بعيادة العظام بمستشفي حورس التخصصي بأرمنت بالأقصر يومياً، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن، وذلك عن طريق الحجز بالإتصال على الخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

















