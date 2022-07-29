اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 06:32 م
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توقعات بتراجع أسعار طن حديد التسليح في مصر على خلفية الهبوط العالمي المرتقب

الجمعة، 29 يوليه 2022 06:00 م
توقعات بتراجع أسعار طن حديد التسليح في مصر على خلفية الهبوط العالمي المرتقب الحديد
كتب إسلام سعيد

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تترقب أسواق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب لشهر أغسطس 2022، وسط توقعات بإمكانية هبوط محدود في سعر طن الحديد بالسوق المصري، في ظل توقعات بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر المقبلة. 
 
ينشر"اليوم السابع" متوسط أسعار الحديد والصلب في المصانع بتداولات اليوم السبت، وذلك مع استقرار سعر الحديد منذ مطلع الشهر الجاري عقب خفض الأسعار بحوالي 500 جنيها في الطن.

أسعار الحديد اليوم..

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا 
 
سعر السويس للصلب 17570 جنيها 
 
سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها 
 
حديد المصريين 17570 جنيها 
 
الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.
 
حديد الجارحى 17300 جنيها 
 
حديد المراكبى 17550 جنيهًا 
 
مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن 
 
وأرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تواصل التراجع فى أسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية مطلع هذا الشهر، إلى الهبوط الملحوظ فى أسعار خام البيلت بالبورصات والأسواق العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية، حيث يسجل سعر الطن حاليًا من خام البيلت 570 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

الحديد والصلب

أسعار الصلب

أسعار الحديد والصلب

سعر الصلب



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