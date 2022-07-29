توزيع 4 أطنان لحوم أضاحى الأوقاف بمحافظة الدقهلية

كتب ـ على عبد الرحمن

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى توزيع 4 أطنان لحوم أضاحى بمحافظة الدقهلية، ليصل إجمالى ما تم توزيعه بمحافظة الدقهلية ثلاثة عشر طن لحوم أضاحى الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك أضاحى الأوقاف.

وخلال تفقد سيارات اللحوم، أشاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمشروع صكوك أضاحى الأوقاف وجودة العمل به، وبالجهود غير المسبوقة سواء فى مشروع صكوك الأضاحى أم فى مشروع صكوك الإطعام والتى تأتى فى إطار الدور المتميز لوزارة الأوقاف فى خدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن المشروع يوفر أجود أنواع اللحوم والتى تصل إلى الأسر الأولى بالرعاية عن طريق وزارة التضامن بكل كرامة.