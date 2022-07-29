"الأوقاف": توزيع 60 طنا من لحوم الأضاحى بالمحافظات اليوم

كتب على عبد الرحمن

تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، الدفعة الثالثة من توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، حيث توزع الوزارة 60 طنا من اللحوم بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل، في محافظات: "القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - الغربية - بني سويف - الدقهلية - القليوبية - المنيا - الفيوم - البحيرة - المنوفية - كفر الشيخ - الشرقية - الإسماعيلية - أسيوط - قنا - سوهاج - شمال سيناء - أسوان - الأقصر - السويس - جنوب سيناء".

وقالت وزارة الأوقاف، إنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم توزيعه 205 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن المصري بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية وبرامج الحماية الاجتماعية بصفة خاصة، مشيدا بتوجيهاته بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.

وتابع جمعة: "وفي إطار توجيهات الرئيس باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، فإننا نؤكد أننا من منطلق توجيهات الرئيس مستمرون في ذلك على مدار العام، وأننا قد جمعنا بفضل الله (عز وجل) هذا العام أكثر من 205 مليون جنيه صكوك أضاحي وإطعام وأن مشروع صكوك الإطعام ما زال وسيظل مستمرًا على مدار العام جمعًا وتوزيعًا".