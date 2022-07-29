تنسيق الجامعات 2022.. مكتب التنسيق يكشف قواعد قبول الطلاب ذوى الهمم

كتب محمد صبحى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن الدولة مهتمة بشكل كبير بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ومن حقهم التقدم فى التنسيق وفى التحويل بين الكليات بأن تتم بعد العرض على كومسيون طبى.

وقال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لهم نسبة فى بعض الكليات بمجموع 50% فى الكليات النظرية، وذلك بعد الخضوع للكشف الطبي بالجامعة وفقا لقواعد الجامعات.