تنسيق الجامعات 2022.. مكتب التنسيق يكشف قواعد قبول الطلاب ذوى الهمم

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن الدولة مهتمة بشكل كبير بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ومن حقهم التقدم فى التنسيق وفى التحويل بين الكليات بأن تتم بعد العرض على كومسيون طبى.
وقال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لهم نسبة فى بعض الكليات بمجموع 50% فى الكليات النظرية، وذلك بعد الخضوع للكشف الطبي بالجامعة وفقا لقواعد الجامعات.
وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، قد أكد جاهزية مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة بموسم تنسيق الجامعات 2022، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق انتهى من كافة الاستعدادات اللوجيستية لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وذلك بالمقر الرئيسى بجامعة عين شمس، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تفقد مكتب التنسيق فى زيارة هامة للوقوف على كافة الاستعدادات من جميع الجوانب والإطلاع على أي مشكلات للعمل على حلها ، حيث أن الوزير يتابع مكتب التنسيق لحظة بلحظة ويتم تقديم تقارير يوميا للإطلاع على تفاصيل مكتب التنسيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة