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تنسيق الجامعات 2022.. لا تغيير فى قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلة

الجمعة، 29 يوليه 2022 06:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. لا تغيير فى قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا تغيير فى قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وسيتم العمل دون تغيير عن قواعد العام الماضى، ويكون تنظيم مرحلة تنسيقه منفصلة عن تنسيق الثانوية العامة.

 

وطمأن السيد عطا فى تصريحات لـ" اليوم السابع" طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية مؤكدا أن حقهم محفوظ فى الالتحاق بالكليات الجامعية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أنه سيتم إطلاق المرحلة الخاصة بتنسيق حملة الشهادات المعادلة خلال منتصف شهر أغسطس المقبل.

 

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق قد أكد جاهزية مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة بموسم تنسيق الجامعات 2022، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق انتهى من كافة الاستعدادات اللوجيستية لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وذلك بالمقر الرئيسى بجامعة عين شمس، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تفقد مكتب التنسيق فى زيارة هامة للوقوف على كافة الاستعدادات من جميع الجوانب والإطلاع على أي مشكلات للعمل على حلها ، حيث أن الوزير يتابع مكتب التنسيق لحظة بلحظة ويتم تقديم تقارير يوميا للإطلاع على تفاصيل مكتب التنسيق.

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