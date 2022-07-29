تنسيق الجامعات 2022.. لا تغيير فى قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلة

كتب محمد صبحى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا تغيير فى قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وسيتم العمل دون تغيير عن قواعد العام الماضى، ويكون تنظيم مرحلة تنسيقه منفصلة عن تنسيق الثانوية العامة.

وطمأن السيد عطا فى تصريحات لـ" اليوم السابع" طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية مؤكدا أن حقهم محفوظ فى الالتحاق بالكليات الجامعية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أنه سيتم إطلاق المرحلة الخاصة بتنسيق حملة الشهادات المعادلة خلال منتصف شهر أغسطس المقبل.