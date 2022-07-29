تنسيق الجامعات 2022.. استمرار اختبارات القدرات بالكليات غدا ولا إجازات

كتب ـ محمد صبحى

أكد الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، استمرار تنظيم اختبارات القدرات ، غدا السبت، على مستوى الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، مؤكدا أنه لا يوجد إجازات بالكليات غدا وأن الطالب الذى تم تحديد موعد الاختبار له غدا يتوجه مباشرة إلى الجامعة والكلية التى يؤدى بها الاختبار.

وأضاف الدكتور سيد قنديل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد إجازات فى تنظيم وعقد اختبارات القدرات، وغير مرتبطين بإجازة الدولة لبداية السنة الهجرية، حيث إننا ملتزمون بالجدول الزمنى لاختبارات القدرات.

وأكد رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، استمرار إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم لحجز أداء اختبارات القدرات وفق الجدول الزمنى المعلن من مكتب التنسيق والذى بدأ فى 25 يوليو الجارى وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.