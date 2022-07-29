تفاصيل الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "العين السخنة – العلمين - مطروح" ..إنفوجراف

تنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع ويشمل المشروع تنفيذ 3 خطوط تربط محافظات مصر بشبكة قطارات سريعة، وفى النقاط التالية، نعرض أهم المعلومات عن الخط الأول للقطار الكهربائى السريع.
- يبلغ طوله 660 كم
- يشمل 22 محطة
- السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة
- ينقل مليون راكب/يوميا و8500 طن بضائع/يوم
- يسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع
- سيبدأ من العين السخنة وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية و6 أكتوبر وبرج العرب.
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