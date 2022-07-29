تفاصيل الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "العين السخنة – العلمين - مطروح" ..إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع ويشمل المشروع تنفيذ 3 خطوط تربط محافظات مصر بشبكة قطارات سريعة، وفى النقاط التالية، نعرض أهم المعلومات عن الخط الأول للقطار الكهربائى السريع.

- يبلغ طوله 660 كم

- يشمل 22 محطة

- السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة

- ينقل مليون راكب/يوميا و8500 طن بضائع/يوم

- يسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع

- سيبدأ من العين السخنة وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية و6 أكتوبر وبرج العرب.