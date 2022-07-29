اليوم السابع
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تفاصيل الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "العين السخنة – العلمين - مطروح" ..إنفوجراف

الجمعة، 29 يوليه 2022 08:00 ص
تفاصيل الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "العين السخنة – العلمين - مطروح" ..إنفوجراف القطار الكهربائي السريع
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع ويشمل المشروع تنفيذ 3 خطوط تربط محافظات مصر بشبكة قطارات سريعة، وفى النقاط التالية، نعرض أهم المعلومات عن الخط الأول للقطار الكهربائى السريع. 
 
- يبلغ طوله 660 كم
- يشمل 22 محطة
- السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة
- ينقل مليون راكب/يوميا و8500 طن بضائع/يوم 
- يسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع
- سيبدأ من العين السخنة وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية و6 أكتوبر وبرج العرب.
 
 
 
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القطار الكهربائي السريع

القطار الكهربائي

النقل

وزارة النقل

مشروع القطار الكهربائي



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