تعشق ‏Game Of Thrones‏ وويتني هيوستن.. أسرار جديدة عن ليز تروس خليفة جونسون المحتملة

رصدت صحيفة الحارديان البريطانية، 5 معلومات غريبة عن ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة الحالية للفوز في مسابقة قيادة حزب المحافظين وتصبح رئيسة وزراء المملكة المتحدة.
تحب تناول الجبن
تتحدث تروس كثيرًا عن الجبن في المقابلات، في عام 2015 ، أخبرت صحيفة تليجراف عن أنواع الجبن المفضلة لها، وفي عام 2018 ، مازحت في المؤتمر بأنها مُنعت من الحديث عن الجبن في خطاب ذلك العام. قالت ذات مرة: "عندما تأكل جبنًا محليًا ، فإنك تستمتع بالتقاليد والماشية والمناظر الطبيعية الخاصة بهذا المكان".
تغني الكاريوكي
تعرف تروس كمغنية كاريوكي، وتم بيع عرض لغناء كاريوكي معها مقابل 22000 جنيه إسترليني في حفل لجمع التبرعات العام الماضي
ويتني هيوستن مطربتها المفضلة في الوقت الحالي
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس الشيء الوحيد الذي غيرت تروس رأيها بشأنه على مر السنين، ففي الأسابيع الأخيرة قالت في مقابلات إنها تحب موسيقى الثمانينيات وأن أغنيتها المفضلة هي I Wanna Dance With Somebody لويتني هيوستن
اسمها الأول ماري
في عام 2019 ، تذكرت تروس أنها كانت غاضبة للغاية من حصولها على شارة اسم ماري في أول يوم لها في المدرسة ، على الرغم من أن هذا هو الاسم الذي أعطيت لها ، إلا أنها كانت دائمًا تسمى باسمها الأوسط ، إليزابيث. أخبرت أحد المحاورين أنها تقدمت إلى المعلم وطالبت بتغييره ثم اعترضت واقترحت أنه ربما يمكنها فقط كتابة اسمها المفضل على ظهر الشارة.
إذا كانت إحدى شخصيات Game of Thrones ، فستكون آريا ستارك
أدرجت برامجها التلفزيونية المفضلة في عام 2019 باسم Line of Duty and The Bridge ، وتابعت لتقول إنها إذا كانت شخصية من ملحمة Game of Thrones الخيالية ، فستكون شخصية القاتلة آريا ستارك
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