اليوم السابع
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تعشق ‏Game Of Thrones‏ وويتني هيوستن.. أسرار جديدة عن ليز تروس خليفة جونسون المحتملة

الجمعة، 29 يوليه 2022 10:37 م
تعشق ‏Game Of Thrones‏ وويتني هيوستن.. أسرار جديدة عن ليز تروس خليفة جونسون المحتملة ليز تروس
كتبت: نهال أبو السعود

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رصدت صحيفة الحارديان البريطانية، 5 معلومات غريبة عن ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية ‏والمرشحة الحالية للفوز في مسابقة قيادة حزب المحافظين وتصبح رئيسة وزراء المملكة المتحدة.‏
 
تحب تناول الجبن
تتحدث تروس كثيرًا عن الجبن في المقابلات، في عام 2015 ، أخبرت صحيفة تليجراف عن أنواع الجبن ‏المفضلة لها، وفي عام 2018 ، مازحت في المؤتمر بأنها مُنعت من الحديث عن الجبن في خطاب ذلك ‏العام. قالت ذات مرة: "عندما تأكل جبنًا محليًا ، فإنك تستمتع بالتقاليد والماشية والمناظر الطبيعية ‏الخاصة بهذا المكان".‏
 
 
تغني الكاريوكي
تعرف تروس كمغنية كاريوكي، وتم بيع عرض لغناء كاريوكي معها مقابل 22000 جنيه إسترليني في حفل ‏لجمع التبرعات العام الماضي
 
 
ويتني هيوستن مطربتها المفضلة في الوقت الحالي‏
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس الشيء الوحيد الذي غيرت تروس رأيها بشأنه على مر السنين، ‏ففي الأسابيع الأخيرة قالت في مقابلات إنها تحب موسيقى الثمانينيات وأن أغنيتها المفضلة هي ‏I ‎Wanna Dance With Somebody‏ لويتني هيوستن ‏
 
 
اسمها الأول ماري
في عام 2019 ، تذكرت تروس أنها كانت غاضبة للغاية من حصولها على شارة اسم ماري في أول يوم لها ‏في المدرسة ، على الرغم من أن هذا هو الاسم الذي أعطيت لها ، إلا أنها كانت دائمًا تسمى باسمها ‏الأوسط ، إليزابيث. أخبرت أحد المحاورين أنها تقدمت إلى المعلم وطالبت بتغييره ثم اعترضت واقترحت ‏أنه ربما يمكنها فقط كتابة اسمها المفضل على ظهر الشارة.‏
 
 
إذا كانت إحدى شخصيات ‏Game of Thrones‏ ، فستكون آريا ستارك
أدرجت برامجها التلفزيونية المفضلة في عام 2019 باسم ‏Line of Duty and The Bridge‏ ، وتابعت ‏لتقول إنها إذا كانت شخصية من ملحمة ‏Game of Thrones‏ الخيالية ، فستكون شخصية القاتلة آريا ‏ستارك
 
 

ليز تروس

بريطانيا

المملكة المتحدة

بوريس جونسون

ويتني هيوستن

Game of Thrones

اخبار بريطانيا



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