تعشق ‏Game Of Thrones‏ وويتني هيوستن.. أسرار جديدة عن ليز تروس خليفة جونسون المحتملة

كتبت: نهال أبو السعود

رصدت صحيفة الحارديان البريطانية، 5 معلومات غريبة عن ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية ‏والمرشحة الحالية للفوز في مسابقة قيادة حزب المحافظين وتصبح رئيسة وزراء المملكة المتحدة.‏

تحب تناول الجبن

تتحدث تروس كثيرًا عن الجبن في المقابلات، في عام 2015 ، أخبرت صحيفة تليجراف عن أنواع الجبن ‏المفضلة لها، وفي عام 2018 ، مازحت في المؤتمر بأنها مُنعت من الحديث عن الجبن في خطاب ذلك ‏العام. قالت ذات مرة: "عندما تأكل جبنًا محليًا ، فإنك تستمتع بالتقاليد والماشية والمناظر الطبيعية ‏الخاصة بهذا المكان".‏

تغني الكاريوكي

تعرف تروس كمغنية كاريوكي، وتم بيع عرض لغناء كاريوكي معها مقابل 22000 جنيه إسترليني في حفل ‏لجمع التبرعات العام الماضي

ويتني هيوستن مطربتها المفضلة في الوقت الحالي‏

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس الشيء الوحيد الذي غيرت تروس رأيها بشأنه على مر السنين، ‏ففي الأسابيع الأخيرة قالت في مقابلات إنها تحب موسيقى الثمانينيات وأن أغنيتها المفضلة هي ‏I ‎Wanna Dance With Somebody‏ لويتني هيوستن ‏

اسمها الأول ماري

في عام 2019 ، تذكرت تروس أنها كانت غاضبة للغاية من حصولها على شارة اسم ماري في أول يوم لها ‏في المدرسة ، على الرغم من أن هذا هو الاسم الذي أعطيت لها ، إلا أنها كانت دائمًا تسمى باسمها ‏الأوسط ، إليزابيث. أخبرت أحد المحاورين أنها تقدمت إلى المعلم وطالبت بتغييره ثم اعترضت واقترحت ‏أنه ربما يمكنها فقط كتابة اسمها المفضل على ظهر الشارة.‏

إذا كانت إحدى شخصيات ‏Game of Thrones‏ ، فستكون آريا ستارك

أدرجت برامجها التلفزيونية المفضلة في عام 2019 باسم ‏Line of Duty and The Bridge‏ ، وتابعت ‏لتقول إنها إذا كانت شخصية من ملحمة ‏Game of Thrones‏ الخيالية ، فستكون شخصية القاتلة آريا ‏ستارك