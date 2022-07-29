تعرف على جهود الدولة لمساندة المرأة المعيلة بقرية السماحة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تعمل الدولة المصرية، علي تعزيز وتمكين الوضع المعيشي للمرأة المعيلة فى كافة المجالات الحياتية ضمن أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030.

في هذا الصدد، يقدم "اليوم السابع أهم 11 خطوة، ضمن جهود الدولة لتحسين مستوي المعيشة بقرية السماحة، بوادى الصعايدة بمركز إدفو بمحافظة أسوان، للأرامل والمطلقات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أولا: قرية السماحة تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لخدمة 303 سيدة معيلة لأسرهم من المطلقات والأرامل. لتضم حالياً أكثر من ألفين سيدة وفتاة.

ثانياً: جارى العمل فى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب لإنهاء مشكلة المياه الجوفية.

ثالثاً: جارى العمل فى مشروعات شبكات الكهرباء.

رابعاً: جارى العمل فى مشروعات رصف المدخل الرئيسى الذى يربط بين السماحة والقرى بطول 20 كيلو متر.

خامساً: تم الانتهاء من مدرسة للتعليم الأساسى بطاقة 15 فصل وقاعة.

سادساً: تبطين الترع، وإنشاء كوبرى بها.

سابعاً: سيتم قريباً إدخال شبكات الغاز الطبيعى لقرية السماحة ، مما سيحدث طفرة غير مسبوقة.

ثامناً: سيتم تلبية المطالب المتعلقة بالحلول العاجلة من زيادة دعم القرية بمياه الشرب وتوفير القوافل الطبية والأمصال والأدوية للحالات الطارئة بجانب تنظيم القوافل الثقافية تقديم برامج لرفع مهارات وقدرات.

تاسعاً: سيتم توفير السيارة المتنقلة للسجل المدنى لتجديد البطاقات واستخراج شهادات للميلاد بقرية السماحة.

عاشراً: سيتوازى ذلك مع التركيز على محور التمكين الاقتصادي للسيدات بتوفير برامج التمكين من خلال منح قروض ميسرة للسيدة المعيلة بفترة سماح وبدون فوائد .

حادي عشر: استحواذ قرية السماحة على نسبة كبيرة من مشروعات مبادرة "مشروعك"، وريادة الأعمال المنزلية، فضلا عن برامج الإقراض، من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لرفع قدرات السيدات بالقرية وتكوين قيادات نسائية يشاركن فى تطوير القرية واستدامة التنمية فيها.