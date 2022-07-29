تصديرى الحاصلات الزراعية: خطة لفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات

كتب إسلام سعيد

كشف عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن المحل التصديري يسعي لفتح أسواق جديدة بدول آسيا وإفريقيا خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف الراهنة التى يمر بها الاقتصاد العالمى وتضرر حركة التجارة وارتفاع التضخم، مشيراً إلى أن الخطة سيتم تنفيذها تماشيا مع سياسة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية.

واشار في تصريحات خاصة إلي أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال النصف الأول من الموسم التصديري 2021/ 2022 صعدت لتسجل 1.25 مليار دولار، مقابل 1.131 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/ 2021 بنمو قدره 10.5%.

واستحوذت الدول العربية على 40% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال أول 6 أشهر من موسم 2021/ 2022، لتسجل 506 ملايين دولار، وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي 265 مليون دولار.

وأكد الدمرداش أن هناك بعض الضوابط التى يتم فرضها من قبل الأسواق التى يجرى التصدير لها، وهنا يتم التعامل واستيعاب واستيفاء المطلوب وخلق قنوات تواصل دائمة مع كافة المستوردين.