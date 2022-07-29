تداول 5844 طن بضائع عامة ومتنوعة و277 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم تداول 5844 طن بضائع عامة متنوعة و277 شاحنة و44 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 3591 طن بضائع عامة ومتنوعة، 151 شاحنة، 29 سيارة، كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 2253 طن بضائع عامة ومتنوعة، 126 شاحنة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بإجمالي 74 شاحنة بحمولة 1375 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 ملاكي والسفينة الحرية 2 بإجمالي 41 شاحنة بحمولة 838 طن بضائع عامة ومتنوعة و 2 ملاكي والسفينة RISING EAGLE فارغة.

كما تم مغادرة السفينة أمل بإجمالي 87 شاحنة بحمولة 2057 طن بضائع عامة ومتنوعة و15 ملاكي والعبارة عمان بإجمالي 23 شاحنة بحمولة 584 طن بضائع عامة ومتنوعة و7 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة أيلة بإجمالي 2 شاحنة بحمولة 2 طن بضائع عامة و38 طن بضائع عامة ترانزيت إلي ليبيا و8 ملاكي و9 شاحنة فارغة، وتم مغادرة العبارة يريدج والعبارة آيلة بإجمالي 41 شاحنة بحمولة 950 طن بضائع عامة و7 ملاكي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 558 راكبا بموانئها.