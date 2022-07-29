اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 يوليه 2022 02:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بيطري الغربية: القضاء على مجموعة من الثعالب خلال حملة بمركز كفر الزيات

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:30 م
بيطري الغربية: القضاء على مجموعة من الثعالب خلال حملة بمركز كفر الزيات القضاء علي مجموعة من الثعالب بالغربية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، حملة مكبرة تحت إشراف الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، وذلك لمكافحة الكلاب الضالة والتى تقوم بمهاجمة المواطنين وترويعهم بنطاق مراكز ومدن المحافظة .

وتمكنت الحملة من القضاء على عائلة من الثعالب بقري مركز ومدينة كفر الزيات والتي كانت انتشرت بها موخرا تواجد ثعالب بأكثر من نطاق ، وأكد مدير المديرية أن هذه هى المرة الثانية للقضاء على عائلات من الثعالب بنطاق مركز كفر الزيات وتم التخلص الصحى الآمن لجثث الثعالب النافقة، مشددًا على ضرورة شن تلك الحملات بجميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن .

القضاء علي مجموعة من الثعالب بالغربية (1)
القضاء علي مجموعة من الثعالب بالغربية (1)

 

القضاء علي مجموعة من الثعالب بالغربية (2)
القضاء علي مجموعة من الثعالب بالغربية (2)

 

القضاء علي مجموعة من الثعالب بالغربية (3)
القضاء علي مجموعة من الثعالب بالغربية (3)

 

 


حملة

بيطري الغربية

القضاء علي الثعالب

كفر الزيات

اخبار الغربية

الغربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة