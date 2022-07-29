بيطري الغربية: القضاء على مجموعة من الثعالب خلال حملة بمركز كفر الزيات

الغربية - محمد طارق

شنت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، حملة مكبرة تحت إشراف الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، وذلك لمكافحة الكلاب الضالة والتى تقوم بمهاجمة المواطنين وترويعهم بنطاق مراكز ومدن المحافظة .

وتمكنت الحملة من القضاء على عائلة من الثعالب بقري مركز ومدينة كفر الزيات والتي كانت انتشرت بها موخرا تواجد ثعالب بأكثر من نطاق ، وأكد مدير المديرية أن هذه هى المرة الثانية للقضاء على عائلات من الثعالب بنطاق مركز كفر الزيات وتم التخلص الصحى الآمن لجثث الثعالب النافقة، مشددًا على ضرورة شن تلك الحملات بجميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن .



القضاء علي مجموعة من الثعالب بالغربية (1)



القضاء علي مجموعة من الثعالب بالغربية (2)