اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بلينكن يتحدث هاتفيا للمرة الأولى مع نظيره الروسي منذ بدء الأزمة الأوكرانية

الجمعة، 29 يوليه 2022 07:47 م
بلينكن يتحدث هاتفيا للمرة الأولى مع نظيره الروسي منذ بدء الأزمة الأوكرانية بلينكن ولافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه قد تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة.

ووصف بلينكن- وفقا لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- المحادثات بأنها كانت "صريحة ومباشرة".

وأضاف: "لقد ضغطتُ على الكرملين لقبول الاقتراح الجوهري الذي طرحناه بشأن الإفراج عن محتجزين أمريكيين.. كما ناقشت أيضا السماح ببدء تصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود".

وأوضحت القناة الإخبارية الأمريكية أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها وزيرا خارجية البلدين، منذ بدء الأزمة الأوكرانية في أواخر فبراير الماضي.

 


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