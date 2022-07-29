بعد ملايين السنين.. اللقلق يتوقف عن الهجرة إلى إفريقيا بسبب القمامة في إسبانيا

كتب: إيهاب محمد

بعد ملايين السنين اعتادت فيها طيور اللقلق الهجرة إلى أفريقيا بشكل غريزي، جاء العصر الذي تتفادى المئات من طيور اللقلق الأبيض، شاحنات القمامة أثناء بحثهم عن بقايا الطعام بين جبال أكياس القمامة متعددة الألوان في مكب نفايات مترامي الأطراف بالقرب من مدريد، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

الطيور ذات الأرجل الطويلة كانت تطير تقليديًا من جميع أنحاء أوروبا إلى المراعي الأفريقية لفصل الشتاء، وتعود في الربيع، لكن الطعام الوفير الموجود في مدافن النفايات جنبًا إلى جنب، مع الطقس الأكثر دفئًا يجعل أعدادًا متزايدة من طيور اللقلق تتخطى هذه الرحلة الشاقة وتبقى في إسبانيا لفصل الشتاء.



هجرة الطيور

من جانبه، قال كارلوس بينتو، عامل الصرف الصحي في مكب النفايات في بينتو، على بعد حوالي 18 ميلاً جنوب مدريد: "بالنسبة لنا هم جزء من المناظر الطبيعية"، وأضاف أن مكب النفايات يستقبل ما بين 200 طن و 300 طن من نفايات الطعام يوميًا وتتجه طيور اللقلق على الفور إلى المناطق التي توجد بها قمامة جديدة.

يتكرر المشهد في جميع أنحاء إسبانيا، حيث يختار العديد من طيور اللقلق العيش بالقرب من مواقع دفن النفايات حيث يعيشون على مدار العام، وفي Alcala de Henares ، مسقط رأس مؤلف "Don Quixote" Miguel de Cervantes بالقرب من مدريد ، أصبحت طيور اللقلق البيضاء رمزًا للمدينة لأنها أصبحت عديدة جدًا.

بدوره، قال ألمودينا سوريانو، الطبيب البيطري في المدينة: "أينما نظرت ، هناك طيور اللقلق"، وتتوج أعشاش اللقلق أبراج الجرس في Alcala ويمكن سماع صوت قعقعة مع مناقيرها الطويلة في جميع أنحاء المدينة.

في عام 1970، كانت المدينة تضم عشرة أعشاش من اللقلق فقط. وجد إحصاء أُجري في عام 2021 أن 109 أعشاشًا - بزيادة تزيد عن عشرة أضعاف - كانت موطنًا لما يصل إلى 300 طائر اللقلق.



مكب النفايات



الطيور تاكل من النفايات



الطيور بالقرب من مكب النفايات



الطيور

يقدر سوريانو أن "حوالي 70 بالمائة من طيور اللقلق لم تعد تهاجر" إلى إفريقيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى الطعام المتاح بسهولة الذي يمكن أن تجده في إسبانيا في مكبات النفايات، وهذا يسمح لها بتجنب العبور الخطير لمضيق جبل طارق الذي يفصل إسبانيا عن المغرب والذي يبلغ طوله تسعة أميال فقط ولكنه غالبًا ما تتعرض له الرياح القوية.

يموت الكثير في الطريق. قال سوريانو إن اللقلق البالغ الذي قام بالرحلة بالفعل لا يريد تكرار التجربة، ووجد الإحصاء السكاني لعام 2020 الذي أجرته SEO Birdlife 36217 طائرًا من اللقلق الأبيض في إسبانيا.

في السياق ذاته، كانت إسبانيا مجرد محطة للهجرة السنوية للطيور إلى إفريقيا ، لكن الآن يقضي عدد كبير من طيور اللقلق الأبيض فصل الشتاء في البلاد ، وفقًا للمنظمة غير الحكومية، وهذا يشمل طيور اللقلق المولودة في إسبانيا وكذلك تلك التي تأتي من دول أوروبية في الشمال مثل الدنمارك وألمانيا وهولندا.

يعود بعض طيور اللقلق إلى شمال أوروبا بعد الشتاء بينما يبقى البعض الآخر في إسبانيا بشكل دائم، قال عالم الطيور في SEO Birdlife Blas Molina إن طيور اللقلق الأصغر لا تزال لديها غريزة الهجرة إلى إفريقيا، لكنها تقوم بالرحلة بدون والديها.