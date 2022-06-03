البيئة: الغذاء والتزاوج وراء استمرار هجرة الطيور

كتبت منال العيسوي

رصد مشروع الطيور الحوامة التابع لوزارة البيئة، المنوط به متابعة مسارات هجرة الطيور وأماكن تركيزها، والأسباب التى تجعل الطيور تهاجر من مكانها لمكان آخر، استمرار هجرة الطيور.

وأكد الدكتور أسامة الجبالى مدير عام المشروع أن الطيور تهاجر لسببين رئيسيين أولهما البحث عن الغذاء، حيث إن مصادر الغذاء للطيـور مـن حشرات وبذور أصبحت نـادرة، خاصة مع قصر وقت النهـار، وهو الأمر الذى يقلل من فرص البحث عن الغذاء فى أماكن تكاثرها، ما يـدعـو الطيـور للبحـث عـن منـاخ يتوفـر فيـه الغـذاء.

وأوضح الدكتور أسامة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن السبب الثاني لهجرة الطيور مرتبط بالتـزاوج، وأنه تقوم بعض الطيور بالتكاثر في البيئات التي تهاجر إليها نتيجة لتوفـر المناخ المناسب والغذاء لها.

وأصدر مشروع الطيور الحوامة التابع لوزارة البيئة خريطة ودليلا لمسارات الطيور المهاجرة فى مصر، لمساعدة عشاق سياحة مشاهدة الطيور فى التمتع بأجمل كائنات تحلق في السماء.

كما تم إعداد دليـل عن الطيور المهاجرة تضمن معلومات مبسطة لمحبى مشاهدة الطيـور، ومعلومـات حـول هجـرة الطيور ومسارات الهجرة في مصر، بالإضافـة إلـى أهـم أنـواع الطيـور الحوامـة التـي تعبـر مصـر خـلال موسمى الهجرة ( الخريف والربيع ) من كل عام ، كما تضمن خريطة سهلة الاستخدام حـول مواقـع مشـاهدة الطيـور والمناطق المهمة للطيور المقيمة والمهاجرة.