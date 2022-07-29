بالأسماء.. قائمة أوائل الشهادة الثانوية علمي وأدبي فى معاهد الأقصر الأزهرية

وجاءت قائمة الطلاب الأوائل فى القسم العلمي ما يلي:- (المركز الأول زينب أحمد خليفة بسطاوي معهد فتيات الدير بمجموع 627 درجة بنسبة 96.46% - المركز الثانى محمد محمود مرتضى حامد معهد بنين الأقصر بمجموع 627 درجة بنسبة 96.15%، - المركز الثالث فاطمة باهي أحمد رزق معهد فتيات الدير بمجموع 622 درجة بنسبة 95.69% - المركز الرابع أمنية سيد عبد الراضي محمد معهد فتيات الأقالتة بمجموع 601 بنسبة 92.46% - المركز الخامس نيرة محمد عبد الراضي أبو المجد معهد فتيات الأقالتة بمجموع 596 درجة بنسبة 91.69%).

أما في القسم الأدبي جاءت قائمة الأوائل كالتالي:- (المركز الأول أميرة ناصر علي محمد معهد فتيات الدير بمجموع 578 درجة بنسبة 91.75% - المركز الثانى آية علاء سيد أحمد جاد الرب معهد فتيات الزينية بحري بمجموع 575 درجة بنسبة 91.27% - المركز الثاني مكرر آية محمود نوبى حسن معهد فتيات الدير بمجموع 575 درجة بنسبة 91.27% - المركز الثالث حنان محمود عبدالعزيز جيلاني معهد فتيات الدير بمجموع 561 درجة بنسبة 89.5% - المركز الرابع ريهام أحمد رمضان أحمد معهد فتيات الدير بمجموع 554 درجة بنسبة 87.94%).

وجاء في المركز الأول القسم الأدبي "كفيف" حسان نوبي حسان عبدالرحمن معهد بنين القرنة بمجموع 521 درجة بنسبة 82.70%، وجاء في المركز الثانى غادة أبو الحجاج رضوان حسن معهد فتيات المحاميد بمجموع 368 درجة 58.41%، وقد وجه رئيس منطقة الأقصر الأزهرية التهنئة للطلاب الأوائل وتمنَّى لهم التوفيق والمستقبل الواعد؛ كما حثَّ جميع الطلاب بالمنطقة على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والسير على درب هؤلاء الطلاب المتفوقين .