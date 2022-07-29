انقطاع المياه عن منشأة طاهر وتوابعها بمركز أهناسيا لمدة ساعتين غدا

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، انقطاع المياه عن منشأة طاهر وتوابعها بمركز أهناسيا غدا السبت، من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا لمدة ساعتين، وذلك نظرا لأعمال صيانة بالطلمبات بمحطة مياه منشأة طاهر - مركز أهناسيا.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوى بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.