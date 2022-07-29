اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 02:17 م
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الوحدات المحلية بأسوان تواصل جهود إزالة التعديات والإشغالات ورفع القمامة.. صور

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:55 م
الوحدات المحلية بأسوان تواصل جهود إزالة التعديات والإشغالات ورفع القمامة.. صور رفع الأتربة
أسوان – عبد الله صلاح

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لاستكمال إزالة التعديات والإشغالات والنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات الناتجة عن تنفيذ المشروعات المختلفة.

وفى هذا الإطار، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بالعلاقى التابعة لإحدى الورش والمقامة على مساحة 200 متر، بجانب رفع المخلفات والتراكمات من المناطق السكنية بعزب كيما، وتم بالتوازى متابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة المعالجة بقرية غرب أسوان.

وفى السياق نفسه، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، حملة مكبرة استهدفت رفع التراكمات والمخلفات بشارع مجلس المدينة بإجمالى 80 طنا بواسطة سيارات ولوادر الوحدة المحلية، مع تسوية الطريق عقب رفع نواتج أعمال مشروعات الغاز الطبيعى ومياه الشرب لتيسير الحركة المرورية على المارة والمركبات.

بينما نفذت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، أعمال النظافة العامة بالشارع الرئيسى وأمام الوحدة الصحية بمناطق الشيخ تاج الدين والخمسين بالمدينة، مع مواصلة الجمع المنزلى اليومى المباشر ورفع الصناديق وحاويات القمامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب.

رفع الأتربة من الشوارع
رفع الأتربة من الشوارع

 

رفع الأتربة
رفع الأتربة

 

رفع القمامة_1
رفع القمامة_1

 

رفع مخلفات القمامة
رفع مخلفات القمامة

 

 


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