القوى العاملة تواصل حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمحافظات

كتبت ـ آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا باستكمال حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، فضلا عن استخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال وزير القوى العاملة ، فى بيان اليوم، إنه فى هذا الإطار استكملت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد عمليات الحصر المستمرة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الحالية فى مدينة الخارجة، حيث قامت بتشكيل حملة للقيام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمدينة، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة مجاناً، تمهيدا لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.

ومن جانبه، أشار أحمد حسين طليب مدير المديرية، إلى أن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التى يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسى تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

فى سياق متصل، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتعيين 7 من ذوى القدرات الخاصة بأحد كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتم تسليمهم عقود العمل الخاصة بهم والتى تم مراجعتها بواسطة المختصين بالمديرية، حيث تم التأكد من مطابقتها لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالإضافة إلى القرارات الوزارية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور .