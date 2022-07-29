القوى العاملة: تعيين 12 شاباً واستخراج 500 شهادة مهارة ورخصة مهنة بكفر الشيخ

كتبت ـ آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 12 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 712 شاباً.

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 21 عاملا بمبلغ 57 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يونيو الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 199 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 101 منها لعدم الاستيفاء ومنحها مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 136 منشأة انتهت بتحرير 38 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 9 لجان تراخيص ومنح 6 رخص.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 514 منشأة تفتيش دوري وحملات يعمل بها 635 عاملا، وأسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.