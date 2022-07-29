الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى رام الله

وكالات - الأمير نصرى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فتى فلسطيني (16 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في قرية المغير شرق رام الله .

وذكرت الوزارة - في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الفتى وصل المستشفى في حالة خطرة جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره، وما لبث أن أعلن الأطباء عن استشهاده.

كانت مواجهات اندلعت في القرية مع قوات الاحتلال والمستوطنين، عقب قمع مسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رفضا لاعتداءات المستوطنين.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال والمستوطنين أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب الفلسطينيين.

يذكر أن المستوطنين يهاجمون قرية المغير بشكل متواصل، خاصة منطقتي عين سامية ومرج الذهب، بحماية قوات الاحتلال، وذلك بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضيها.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية جنوب شرق قطاع غزة، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم عنوة.