وقال بيفرلي هو نائب المتحدث باسم الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "إن المصاب هو فلبيني يبلغ من العمر 31 عاما وصل إلى البلاد من رحلة خارجية في 19 يوليو"، مشيرا إلى أن المصاب كان قد سافر مسبقا إلى دول بها حالات موثقة لجدري القردة.

وأضاف أنه تم تأكيد إيجابية الحالة عبر فحوصات أجريت أمس، وأن المصاب يخضع حاليا لعزل ومراقبة صارمة في المنزل.. موضحا أنه تم تحديد 10 مخالطين للمصاب.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تؤكد للجميع أن أنظمة مراقبة الصحة العامة لدينا قادرة على اكتشاف وتأكيد حالات جدري القردة.