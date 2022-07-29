السعودية وفرنسا يؤكدان أهمية تعزيز التعاون المشترك فى المجالات الدفاعية

الرياض (أ ش أ)

أكد الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ضرورة التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين ولأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الجانبان - في بيان مشترك بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا، أوردته قناة الإخبارية السعودية، الجمعة، على أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الدفاعية، حيث شملت المباحثات سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.

وأضاف البيان، أن الجانبين أكدا خلال المباحثات على ضرورة التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين ولأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن مناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب.

وأكدا خلال المباحثات على أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام وحدة وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

