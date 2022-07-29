السعادة ببلاش.. الشقة من 150جنيها والشمسية والكراسي بـ50 جنيها.. لسكان المحافظات إزاي تصيف في جمصة

يبحث الكثير من المواطنين عن وجهتهم لقضاء أجازة الصيف في المدن الساحلية ومن ضمن الأولويات لدي الأسرة البحث عن مدينة بها كلها المميزات التي تتيح قضاء اجازة الصيف بسهولة ويسر.

تعد مدينة جمصة من أوائل المدن الساحلية إقبالا علي مستوي المدن الساحلية بالجمهورية حيث تمتاز بجوها الرائع واتساع شوارعها إضافه إلي مكانها الجغرافي الممتاز.

وتتميز مدينة جمصة بهدوء شواطئها العريضة المعروفة بالجودة العالية، ونعومة رمالها ومياهها الصافية، وانخفاض نسبة الرطوبة فيها، وتبلغ إجمالي المساحة الكلية للمدينة ما يقارب من 22.5كم

ويصل طول الشاطئ داخل مدينة جمصة إلي 11 كم موزع عليه 84 برج مراقبة ومع زيادة الإقبال علي شواطئ المدينة الساحرة هذا العام بدء المسئولين في زيادة عدد المنقذين حيث وصل عدد فريق الإنقاذ في بعض الأيام المزدحمة إلي 140 منقذ لتأمين المصيفين علي مدار اليوم.

وعند وصولك لموقف مدينة جمصة تكون علي امتداد شارع آمون باتجاه الشاطئ. ويسارا الاتجاه لمدينة 15 مايو، والشيخ زايد، وتتجه يمينا إلي جمصة البلد او كما يطلق عليها جمصة القديمة والمتواجد بها السوق القديم وتضم منطقه الصفا والمروه وبن لقمان والاندلس كما يتواجد بها الكنيسة الارثوزكسية كنيسة " العذراء مريم".

وتهتم الأسر المصرية أو المصيفين عند وصولهم للمدينة بالبحث عن مسكن مناسب في متناول الجميع فتعد أفضل المناطق منطقه ابوسمبل وإيزيس وصلاح الدين وبن لقمان، تتراوح اسعار الشقق بداية من 150.الي 300 في هذة المناطق علي حسب المكان والتشطيبات الموجودة داخل الوحده او الشقه السكنيه بالإضافة لوجود الفنادق والغرف الفندقيه بالمدينة فيتواجد عدد 7 فنادق وغرف سياحية مختلفه موزعه بشوارع المدينة.

ويعد شارع عمر أو كما يطلق علية شارع شكشوك من الشوارع الرئيسية داخل المدينة والتي يعتمد عليها الزوار في شراء المستلزمات اليومية والمواد الغذائية والنزول للكافيهات والمطاعم الموجودة بالشارع كما يوجد بهذا الشارع سينما السفينة.

وعن الأماكن المتواجد بها ملاهي ترفيهية داخل المدينة فتوجد عديد من الملاهي يصل عددهم ل7 ملاهي موزعين علي شوارع ومناطق مختلفه ويتواجد أغلبهم داخل شارع آمون بمنطقة السوق العمومي إتجاه البحر إضافة للملاهي الموجَودة بمنطقه15 مايو.

وعندما تتجه للبحث عن أرخص الشواطئ بالمدينة الساحرة "مصيف جمصة" تتجه إلي المناطق 1,6,11,19 من ارخص الشواطئ التي تتيح أسعار مخفضة للزوار وتحديدا للأسر حيث تتواجد الشمسية و4 كراسي وترابيزة بمبلغ50 جنيها فقط ومع بدايه غروب الشمس تنخفض الأسعار مره أخري ليصل سعر الكرسي ل5 جنيهات فقط.