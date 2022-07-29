الجيش الأوكرانى ينفى شن هجوم على سجن فى منطقة دونيتسك شرقى البلاد

وزعم الجيش الأوكراني - في بيان نقلته قناة سكاى نيوز البريطانية الجمعة، بأن روسيا تحاول إخفاء "تعذيب وقتل" المعتقلين الذين ينتمي بعضهم إلى "كتيبة آزوف" التي دافعت عن مدينة "ماريوبول" جنوبي البلاد .

تجدر الإشارة إلى أن موسكو زعمت بأن كييف شنت ضربة صاروخية على سجن أولينيفكا في منطقة دونيتسك؛ ما أدى إلى مقتل 40 أسيرا أوكرانيا وإصابة 75 آخرين، موضحة أن الضربة الصاروخية جاءت من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد أمريكي الصنع (هيمارس) .

كان السجن يحوى أسرى حرب أوكرانيين، من بينهم مقاتلون من كتيبة "آزوف".