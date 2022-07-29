اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة عامل صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد فى منشأة القناطر

الجمعة، 29 يوليه 2022 02:57 م
التصريح بدفن جثة عامل صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد فى منشأة القناطر جثة_أرشيفية
كتب ـ أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامة بمنشأة القناطر بدفن جثة عامل لقى مصرعه بعد أن  صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد، وناظرت النيابة العامة الجثمان وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في منطقة منشأة القناطر، انتقل  رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية عامل. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتبين أنه خلال عبوره السكة الحديد صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال. 
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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