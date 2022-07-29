افتتاح 6 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 9 ملايين و243 ألف جنيه

فريق المحافظات

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

كما أشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 6 مساجد جديدة بمراكز الدلنجات وكفر الدوار والمحمودية والمقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين و243 ألف جنيه.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان "شهادة الزمان والمكان والجوارح علي الخلق"، وتضمنت الخطبة أن يوم القيامة هو يوم الحق يقضي الله سبحانه وتعالى فيه بين خلقه بالحق ويقيم الشهود ليشهدوا عليهم بالحق.