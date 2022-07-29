اليوم السابع
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الجمعة، 29 يوليه 2022 03:53 م
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افتتاح مسجدين بالقضابى وقاي فى بنى سويف بمناسبة العام الهجري الجديد.. صور

الجمعة، 29 يوليه 2022 03:06 م
افتتاح مسجدين بالقضابى وقاي فى بنى سويف بمناسبة العام الهجري الجديد.. صور افتتاح مسجدين بقرى بالقضابي وقاي فى بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء مركزي الفشن واهناسيا، لافتتاح مسجدين، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد،وتزامنا مع الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1444.

 حيث تم " اليوم الجمعة" افتتاج مسجد الرحمن الجهمي بالقضابي "إحلال وتجديد" على مساحة 150 مترا وبتكلفة  1.4 مليون جنيه "جهود ذاتية" ومسجد الإيمان بقرية قاي "إحلال وتجديد" على مساحة 180 متراً بتكلفة 1.5 مليون جنيه "جهود ذاتية".

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجدين بعد افتتاحهما، وفي حضور مسؤولى الوحدات المحلية وأعضاء البرلمان وقيادات الأوقاف ، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمركزين، وسط جمع من أهالي القريتين.

 

 

افتتاح مسجدين بقرى بالقضابي وقاي فى بني سويف (1)
افتتاح مسجدين بقرى بالقضابي وقاي فى بني سويف (1)

 

افتتاح مسجدين بقرى بالقضابي وقاي فى بني سويف (2)
افتتاح مسجدين بقرى بالقضابي وقاي فى بني سويف (2)

 

افتتاح مسجدين بقرى بالقضابي وقاي فى بني سويف (3)
افتتاح مسجدين بقرى بالقضابي وقاي فى بني سويف (3)

 

افتتاح مسجدين بقرى بالقضابي وقاي فى بني سويف (4)
افتتاح مسجدين بقرى بالقضابي وقاي فى بني سويف (4)

 

 

 

 

 


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