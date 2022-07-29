افتتاح مسجدى عمرو بن العاص بجهينة والروضة بإدفا في سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

افتتحت اليوم الجمعة مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بحضور الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، مسجدين الأول بمدينة جهينة والثانى بقرية إدفا في مركز سوهاج، حيث شارك في عملية الافتتاح أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة والنائب محمود الضبع وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ، وذلك ضمن خطة الدولة لتعمير المدن الجديدة ودعمها بالمنشآت الخدمية والحكومية، وهذا الأمر يبرز الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة.

وأوضح الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المساجد التي تم إفتتاحها اليوم هي عمرو بن العاص بنجع الضبع في جهينة الشرقية ومسجد بقرية أدفا في مركز سوهاج وإستكمالا لدعم الحكومة نحو إعمار المساجد والذى تشهد طفره غير عادية في عمليات بناء وإحلال وتجديد المساجد على مستوى المحافظة.

ومن جانبها كانت الحكومة تنفيذا لتعليمات القيادات السياسية قد خصصت 15 قطعة أرض تتراوح مساحتها ما بين 860م2 و4600م2 ، لإنشاء عدد من المساجد في مدينة سوهاج الجديدة.

وكشفت تقارير حديثة، عن أن المساجد التى تم تخصيصها في مدينة سوهاج الجديدة سيتم إنشائها في مناطق: "منطقة الزهور بالحي السادس ، خدمات العائلي الاول بالحي الثانى، الاسكان القومي بالحي الأول ، مركز خدمات الحي الاول ، منطقة البنفسج بالحي الرابع ، ابني بيتك 3، ابني بيتك 1 ، مركز خدمات منطقة 9.7 فدان المخصصة لعدد 16 عمارة ، منطقة الخدمات بمنطقة الـ30 فدان اسكان اجتماعي ، الاسكان العائلي "2"، منطقة إسكان العمارات بالحي الثالث، منطقة النخيل بالحي السادس ، منطقة البنفسج 55 فدان ، التوسعات الجنوبية ، خدمات الحي الثاني".

يذكر أن وزارة الأوقاف، أفتحت اليوم الجمعة، 16 مسجدًا، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 65 مسجدًا، منها 54 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و11 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها مساجد الإحلال والتجديد بمديرية أوقاف الدقهلية مسجد الروضة بميت غمر وفى مديرية أوقاف الفيوم مسجد الرحمة عزبة مفتاح قلمشاة إطسا شرق وفى مديرية أوقاف البحيرة مسجد أبو حمزه الكبير العلامية مركز مسجد الدلنجات ومسجد سيدى ذومال بمدينة الدلنجات ومسجد الرحمن بعزبة الرضوان المسين مركز الدلنجات و براده كوم أشو مركز كفر الدوار ومسجد شريدح مركز المحمودية ومسجد سنبادة الكبير قرية سنبادة مركز المحمودية

وفى مديرية أوقاف سوهاج تم أفتتاح مسجد عمرو بن العاص نجع الضبع جهينة الشرقية وفى مديرية أوقاف بنى سويف تم إفتتاح الرحمن الجهمى القضابى الفنت الفشن ومسجد الإيمان قاى مركز إهناسيا وفى مديرية أوقاف أسيوط تم إفتتاح السلام حى السلام مدينة ديروط وفى مديرية أوقاف الجيزة تم أفتتاح مسجد مالك الملك بهرمس منشأة القناطر ومسجد الرحمن مندوة قرية بهرمس منشأة القناطر.



افتتاح مسجد عمربن العاص اليوم بجهينة (1)



افتتاح مسجد عمربن العاص اليوم بجهينة (2)



افتتاح مسجد عمربن العاص اليوم بجهينة (3)



خطبة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص جهينة ط