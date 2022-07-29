اعرف التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم كليا بسبب إنشاء محطة مترو المساحة

كتب عبد الرحمن سيد

حددت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مجموعة من التحويلات المرورية أمام حركة السيارات، بعد إجراء غلق كلي لشارع الأهرام، بداية من أمام شارع فاطمة رشدي حتي ما بعد شارع جمال الدين الأفغاني، بطول 500 م، لتنفيذ محطة مترو أنفاق المساحة ضمن الخط الرابع للمشروع، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لمنع ظهور أي كثافات مرورية خلال مدة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بوضع تحويلات مرورية لحركة السيارات لمنع الزحام، وهي:

-حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات "ترسا سابقاً"، وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبرى "عثمان محرم الجديد " والصعود أعلى الكوبرى ثـم إستكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتـحـة الـدوران "المواجهـة لنادي الشرقية للدخان" ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع خاتم المرسلين .

-ثم الدخول يميناً بشارع اللواء فاروق الصاوي وصولاً حتي شارع الشعب ثم السير يميناً بشارع الشعب ثم استكمال السير بشارع الشعب ثم الدخول يساراً اتجاه شارع محمود سامي البارودي وصولاً إلى شارع الأهرام أتجاه ميدان الجيزة .

- حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه نفق الهرم – ميدان الجيزة مباشرة يفضل ان تستكمل السير بشارع خاتم المرسلين حتي شارع ترعة الزمر ثم الدوران والعودة اتجاه مناطق نصر الدين وصولاً لتفق الهرم وميدان الجيزة .

كما تم استحداث حارة طوارئ تتخلل موقع الاعمال وذلك لأستغلالها كمسار لسيارات الطوارئ ( الحماية المدنية – الاسعاف – النجدة ) الي جانب استحداث فتحة دوران بشارع الأهرام بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لشارع الديواني ( قبل موقع أعمال المحطة ) لتخدم حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاة شارعي ( الشعب – خاتم المرسلين).

تأتى تلك الأعمال فى ضوء الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق "الخـط الرابع" بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق (المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبيـة - مدكور) وتسليم موقع محطة مترو أنفـاق (المساحة) بشارع الأهرام في الإتجاه القادم من المريوطية إتجاه ميدان الجيزة "فقط" تحديداً بداية من أمام شارع فاطمة رشدى حتى ما بعد شارع جمال الدين الأفغاني بطول مايقرب مـن (500م) وبعرض مايقرب من (18م).