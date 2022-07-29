ارتفاع عدد ضحايا زلزال الفلبين إلى 10 أشخاص وأكثر من 150 جريحًا

أ ش أ

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر وضرب شمالي الفلبين أول أمس /الأربعاء/ إلى 10 أشخاص وأكثر من 150 جريحًا.

وأوضحت السلطات - حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الجمعة أن ارتفاع عدد الضحايا جاء بعد العثور على 4 جثامين تحت الأنقاض من جراء الزلزال، كما أن الهزات الارتدادية في المنطقة الجبلية مستمرة.

وكانت السلطات الفلبينية قد أعلنت في وقت سابق أن الانهيارت الأرضية والمنشآت المنهدمة قد أسفرت عن مصرع 6 آخرين بمقاطعة /أبرا/ وفي محافظات قريبة.

يذكر أن حوالي 218 بلدة في 15 مقاطعة تضررت من الزلزال الذي بلغت قوته أكثر من 7 درجات بمقياس ريختر، وتسبب في تحطيم نوافذ المباني في مركز الهزة الأرضية، كما هز الأبراج الشاهقة الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر من العاصمة مانيلا.