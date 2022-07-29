ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم بالطريق الدولى فى الإسكندرية إلى 5 وفيات

الإسكندرية -فريق المحافظات

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل تريلا بالطريق الدولي الساحلي إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين وجار إعادة الحالة المرورية في الاتجاهين.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد بوقوع حادث تصادم عند مدخل الطريق الدولي 45 شرق الإسكندرية.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم الى موقع الحادث رفقة ضباط المرور وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

تبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بالرمال بالطريق المشار إليه، انفجر أحد إطاراتها مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وانحراف السيارة وعبورها جزيرة منتصف الطريق بالاتجاه المعاكس واصطدامها بعدد 5 سيارات .

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص فى الحال وإصابة 7 آخرين تم نقلهم الى المستشفى وتوفى منهم مصابين بمجرد وصولها ليرتفع إجمالي الضحايا 5 المتوفين، فيما يجرى علاج 3 مصابين بالمستشفى الأميرى الجامعى، ومصابين مستشفى طوسون.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة