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ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الطبية إلى 450 مليون دولار خلال 6 شهور

الجمعة، 29 يوليه 2022 04:07 م
ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الطبية إلى 450 مليون دولار خلال 6 شهور حاويات - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت صادرات الصناعات الطبية خلال النصف الأول من عام 2022، ارتفاعًا بنسبة 30.4%؛ لتسجل 450 مليون دولار مقابل 345 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
وذكر المجلس التصديري للصناعات الطبية، في بيان اليوم، الجمعة، أن صادرات "مستحضرات التجميل" حققت ارتفاعا خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة زيادة 72% عن النصف الأول من عام 2021، كما زادت صادرات "المستلزمات والأجهزة الطبية" بحوالي 13%، وحققت صادرات "الأدوية" ارتفاعا بنسبة 42% خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020. 
 
وأضاف أن صادرات الصناعات الطبية زادت لعدد من الدول خلال النصف الأول من عام 2022، حيث زادت في الدول الاَسيوية مثل كازاخستان، والدول العربية مثل الكويت والإمارات والعراق وتونس والبحرين والجزائر والمغرب، وليبيا، والأردن، والدول الإفريقية مثل تنزانيا، ورواندا، وجيبوتي، وبورندي، وبنين، وغانا، والكونغو، برازفيل، والسودان، والسنغال، وبعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا، وأسبانيا، وهولندا، ودول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل.

الصناعات الطبية

مستحضرات التجميل

صادرات الصناعات الطبية

صادرات الادوية

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