21 شركة مصرية تشارك بأكبر معرض للمستلزمات الطبية فى شرق أفريقيا

كتب إسلام سعيد

نظم المجلس التصديري للصناعات الطبية بالتنسيق مع شركة اكسبو كونسلتنانت العالمية مشاركة 21 شركة مصرية في معرض Med Expo Africaوالذى أقيم خلال الفترة من 9-11 يونيو 2022 فى نيروبى، وهو أقدم معرض متخصص فى المستلزمات الطبية والادوية ومستلزمات المعامل فى منطقه شرق أفريقيا.

وأضاف المجلس، أن معرض Med Expo Africa يعد أول وأقدم معرض متخصص فى مجال الرعاية الصحية والأدوية والمعامل فى سوق شرق أفريقيا والذى يضم 6 دول (بوروندى – كينيا – رواندا – تنزانيا – أوغندا – جنوب السودان)، حيث يقام فى دورته الـ 22 وتعد منطقة شرق أفريقيا من أسرع مناطق النمو الاقتصادي على مستوى العالم فى الأعوام الأخيرة حيث يصل التعداد السكاني لدول شرق أفريقيا حاليا 153 مليون نسمة، ومن المتوقع وصولها إلى 237 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وأشار المجلس إلى أن إجمالي زيارات المعرض بالدورة الحالية 5400 زائر من 11 دولة، وبمشاركة شركات من 25 دولة مختلفة (بلجيكا – الصين فنلندا – ألمانيا – الهند – أندونيسيا – إيطاليا – مصر – كينيا – كوريا – الكويت – ماليزيا – عمان – سنغافورة – السعودية – جنوب أفريقيا – السويد – أسبانيا – تنزانيا – تايلاند – تركيا – الإمارات – أوغندا – بريطانيا)

وأوضح أن الدورة الحالية جرى تنظيمها برعاية وزارة الصناعة والتجارة الكينية وقام الوزير بافتتاح المعرض وأن 90% من العارضين أقروا بأن الهدف من مشاركتهم فى المعرض قد تحقق، 83%ٌمن العارضين أبدوا رغبتهم فى المشاركة بالدورات القادمة للمعرض.

وافتتح الجناح المصري بالمعرض خالد الأبيض سفير مصر في كينيا والقنصل والملحق التجاري بمكتب التمثيل التجاري وتفقدا وضع الشركات المصرية بالجناح المصري.