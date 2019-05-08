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الأربعاء، 08 مايو 2019 08:00 م
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البورصة تغرم 4 شركات 40 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد أبزرها العربية للأسمنت

الأربعاء، 08 مايو 2019 07:00 م
البورصة تغرم 4 شركات 40 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد أبزرها العربية للأسمنت محمد فريد رئيس البورصة
كتب هانى الحوتى
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غرمت لجنة القيد بالبورصة المصرية، 4 شركات مبلغ 40 ألف جنيه خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
 
وتوزعت الغرامات بين 5 آلاف جنيه لكلا من الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للأسمنت لمخالفة الأولى أحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومخالفة الثانية المادة (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (44) من الإجراءات التنفيذية.
 
وغرمت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مبلغ 10 آلاف جنيه لمخالفة الشركة لاحكام المادة (34) من قواعد القيد والمادة (51) من الإجراءات التنفيذية، و20 ألف جنيه لشركة جلاكسو سميثكلاين لتكرار مخالفة الشركة لأحكام المادة (46) من قواعد القيد.
 
وفى سياق متصل قررت لجنة القيد مخاطبة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، بضرورة موافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية معتمدة من الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، كذلك قررت التنبيه على الشركة بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية بحد أقصى 3 أشهر من الجمعية العامة من تاريخ نهاية السنة المالية طبقا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلاً لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالى وفقاً للعقد المبرم.
 
ومخاطبة شركة أوراسكوم كونستراكشون بمراعاة أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مستقبلاً، وشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بالالتزام بأحكام المادة (52 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (53) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مع منح الشركة 15 يوم للالتزام .
 

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